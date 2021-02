Covid Italia, la saturazione delle terapie intensive: le Regioni sopra la soglia d’allerta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva Umbria (56%), Abruzzo e Molise (38%), provincia autonoma di Trento (36%), Marche e Friuli Venezia Giulia (33%). Il bollettino del 24 febbraio del ministero della Salute segnala 16.424 nuovi casi di coronavirus su 340.247 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 4,8%, le vittime registrate in un giorno sono 318 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sorpassano il 30% di posti occupati in intensiva Umbria (56%), Abruzzo e Molise (38%), provincia autonoma di Trento (36%), Marche e Friuli Venezia Giulia (33%). Il bollettino del 24 febbraio del ministero della Salute segnala 16.424 nuovi casi di coronavirus su 340.247 tamponi effettuati in 24 ore (compresi i test antigenici). La percentuale di positivi è al 4,8%, le vittime registrate in un giorno sono 318

