Covid Italia, Garattini: "Attenzione o ci sarà nuovo lockdown" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Il Governo sia chiaro e faccia capire alla gente che, se non si osservano le regole, avremo un altro lockdown. Dobbiamo rendere tutti partecipi di questo problema: o si sta attenti o si chiude di nuovo". Lo ha detto Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, ospite di 'Timeline' su Sky Tg24. "Esiste molta diffusione di questo virus – ha sottolineato – La cosa più importante che dobbiamo fare, e che la popolazione in generale non sta facendo, è prendere le precauzioni con la mascherina, mantenere la distanza. Se non si fa questo continueremo ad avere problemi, dovremo di nuovo chiudere tutto, perché" il Covid "sarà così diffuso che non basterà chiudere solo alcuni paesi o luoghi". E sui vaccini: "In Israele hanno vaccinato quasi il 90%, ...

