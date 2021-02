Covid Italia, Garattini: “Attenzione o ci sarà nuovo lockdown” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Il Governo sia chiaro e faccia capire alla gente che, se non si osservano le regole, avremo un altro lockdown. Dobbiamo rendere tutti partecipi di questo problema: o si sta attenti o si chiude di nuovo”. Lo ha detto Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, ospite di ‘Timeline’ su Sky Tg24. “Esiste molta diffusione di questo virus – ha sottolineato – La cosa più importante che dobbiamo fare, e che la popolazione in generale non sta facendo, è prendere le precauzioni con la mascherina, mantenere la distanza. Se non si fa questo continueremo ad avere problemi, dovremo di nuovo chiudere tutto, perché” il Covid “sarà così diffuso che non basterà chiudere solo alcuni paesi o luoghi”. E sui vaccini: “In Israele hanno vaccinato quasi il 90%, ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Il Governo sia chiaro e faccia capire alla gente che, se non si osservano le regole, avremo un altro. Dobbiamo rendere tutti partecipi di questo problema: o si sta attenti o si chiude di”. Lo ha detto Silvio, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, ospite di ‘Timeline’ su Sky Tg24. “Esiste molta diffusione di questo virus – ha sottolineato – La cosa più importante che dobbiamo fare, e che la popolazione in generale non sta facendo, è prendere le precauzioni con la mascherina, mantenere la distanza. Se non si fa questo continueremo ad avere problemi, dovremo dichiudere tutto, perché” ilcosì diffuso che non basterà chiudere solo alcuni paesi o luoghi”. E sui vaccini: “In Israele hanno vaccinato quasi il 90%, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid Italia, Lopalco: "Chiudere scuole per evitare terza ondata" L'epidemiologo: "Sono un forte volano della circolazione del virus, ora è il momento più delicato di tutta la pandemia" "Le scuole sono un forte volano della circolazione del virus, ora è il momento ...

L'idea del passaporto Covid europeo trova nuovi supporter Favorevoli all'introduzione di un "passaporto" che certifichi l'effettuazione della vaccinazione contro il Covid anche Italia, Spagna e Portogallo , oltre ad una serie di altri paesi che stanno ...

Covid Italia oggi, i dati delle regioni: 25 febbraio Adnkronos Coronavirus oggi: bollettino covid 25 febbraio. Contagi in Italia ed Emilia Romagna Preoccupa l'impennata di contagi, tanto che tutta la provincia di Bologna rischia di finire in zona arancione scuro. Nuovo Dpcm: la bozza del documento arriverà a breve alle regioni ...

Varianti brasiliana e sudafricana individuate nelle acque di scarico: è la prima volta in Italia Per la prima volta nelle acque di scarico italiane sono state individuate varianti del virus SARS-CoV-2 inglese e brasiliana. La ricerca, prima in assoluto sulle varianti in reflui urbani in Italia e ...

