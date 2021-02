Covid Italia, Danese (Aefi): "Per fiere -80% fatturato, erogati solo 4% fondi promessi dal governo" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (LabItalia) - "Le fiere sono state le prime a chiudere e probabilmente saranno le ultime a riaprire. Abbiamo perso circa l'80% del fatturato, siamo stati il settore con maggiori perdite, secondo il Cerved. Il fatturato previsto per il 2020 era infatti un miliardo e invece abbiamo incassato 200 milioni. Degli 800 milioni persi il 30% sono perdite di bilancio secche e quindi il sistema fieristico ha perso delle cifre davvero molto importanti". Così, a distanza di circa un anno dallo scoppio dalla pandemia da coronavirus, Maurizio Danese, presidente di Aefi, l'Associazione di riferimento delle fiere Italiane, fa il punto, con Adnkronos/LabItalia, sugli effetti economici del virus sulle fiere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Lab) - "Lesono state le prime a chiudere e probabilmente saranno le ultime a riaprire. Abbiamo perso circa l'80% del, siamo stati il settore con maggiori perdite, secondo il Cerved. Ilprevisto per il 2020 era infatti un miliardo e invece abbiamo incassato 200 milioni. Degli 800 milioni persi il 30% sono perdite di bilancio secche e quindi il sistema fieristico ha perso delle cifre davvero molto importanti". Così, a distanza di circa un anno dallo scoppio dalla pandemia da coronavirus, Maurizio, presidente di, l'Associazione di riferimento dellene, fa il punto, con Adnkronos/Lab, sugli effetti economici del virus sulle...

