Covid, inchiesta mascherine: un arresto. Tra gli amministratori interdetti c'è anche Benotti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È Edisson Jorge San Andres Solis la persona finita agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulle mascherine. Nel mirino degli inquirenti, maxicommesse da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di dispositivi di sicurezza provenienti dalla Cina. Il tutto sarebbe avvenuto durante la prima ondata del Covid-19. Per Mario Benotti, il volto più noto dell'inchiesta, è scattata invece una misura interdittiva. All'ex-giornalista Rai è fatto divieto temporaneo di esercizio di attività d'impresa e di ricoprire incarichi in persone giuridiche o imprese. Benotti era presidente del consorzio Optel e di Microproducts It. Il ruolo di Arcuri (non indagato) Analoghi provvedimenti l'autorità giudiziaria ha adottato a carico di Daniela Rossana Guarnieri, ad della Microproducts It, ...

Appalti per le mascherine cinesi, un trader ai domiciliari e misura interdittiva per Mario Benotti e altri tre indagati Un arresto e altre 4 misure cautelari sono state ordinate dal gip del Tribunale di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'acquisto di mascherine per l'emergenza Covid. Ai domiciliari è finito il trader ...

Inchiesta mascherine anti-Covid: cinque misure cautelari personali Le indagini riguardano gli affidamenti, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro, effettuati dal commissario straordinario per l'emergenza a favore di tre consorzi cinesi, per l'acquisito di ...

