**Covid: in provincia Brescia 901 nuovi casi, supera Milano** (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - In provincia di Brescia ci sono 901 nuovi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore. L'area del Bresciano, da ieri in zona arancione rafforzata per la diffusione della variante inglese, supera i numeri della più popolosa provincia di Milano, dove si registrano da ieri 773 nuovi casi, di cui 333 a Milano città.

