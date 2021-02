Covid in Emilia-Romagna, il bollettino del 24 febbraio: 1.427 nuovi casi e 33 morti, record di tamponi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Covid Emilia-Romagna 24 febbraio 2021, il bollettino aggiornato con l’andamento della pandemia in regione. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 250.839 casi di positività, 1.427 in più rispetto a ieri, su un totale di 42.169 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, il numero più alto da inizio pandemia. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri è del 3,4%. Nelle ultime 24 ore si contano purtroppo altri 33 decessi. La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia-Romagna La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 240 nuovi casi, Bologna (227) e Rimini (222); ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021)242021, ilaggiornato con l’andamento della pandemia in regione. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, insi sono registrati 250.839di positività, 1.427 in più rispetto a ieri, su un totale di 42.169eseguiti nelle ultime 24 ore, il numero più alto da inizio pandemia. La percentuale deipositivi suifatti da ieri è del 3,4%. Nelle ultime 24 ore si contano purtroppo altri 33 decessi. La situazione dei contagi nelle province dell’La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 240, Bologna (227) e Rimini (222); ...

