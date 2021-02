Covid, il Molise chiede aiuto all’Esercito per i posti di terapia intensiva. L’Italia colpita dalle varianti: la mappa delle nuove zone rosse (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le varianti spingono la diffusione del Covid – oltre il 30% delle infezioni in Italia è dovuto a quella inglese che a metà marzo sarà predominante in tutto il Paese, hanno detto gli esperti di Iss e Cts al premier Mario Draghi – e in diverse zone del Paese si materializza la nuova stretta. La provincia di Brescia diventa zona “arancione rafforzata“, al pari di 14 comuni dell’Emilia Romagna, ma crescono le zone rosse in diversi territori, da Cecina nel Livornese a due Comuni del Palermitano. Un altro allarme arriva dal Molise, travolto dai contagi e costretto a chiedere l’attivazione della Cross per trasferire pazienti Covid fuori Regione. Il governatore Donato Toma si appresta a chiedere al ministero della Difesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lespingono la diffusione del– oltre il 30%infezioni in Italia è dovuto a quella inglese che a metà marzo sarà predominante in tutto il Paese, hanno detto gli esperti di Iss e Cts al premier Mario Draghi – e in diversedel Paese si materializza la nuova stretta. La provincia di Brescia diventa zona “arancione rafforzata“, al pari di 14 comuni dell’Emilia Romagna, ma crescono lein diversi territori, da Cecina nel Livornese a due Comuni del Palermitano. Un altro allarme arriva dal, travolto dai contagi e costretto are l’attivazione della Cross per trasferire pazientifuori Regione. Il governatore Donato Toma si appresta are al ministero della Difesa ...

