Covid, il Ministero della Salute: “Ok vaccino AstraZeneca fino a 65 anni senza patologie” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . È arrivata la circolare del Ministero della Salute. Il siero anti-Coronavirus sviluppato da AstraZeneca è raccomandato per la fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili. L’okay arriva dopo il ‘disco verde’ della commissione tecnico-scientifica dell’Aifa. Dopo il via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), arriva anche la circolare del Ministero della Salute che recepisce le nuove indicazioni sulla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ai soggetti fino ai 65 anni di età in buone condizioni di ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . È arrivata la circolare del. Il siero anti-Coronavirus sviluppato daè raccomandato per la fascia di età compresa tra i 18 e i 65(coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili. L’okay arriva dopo il ‘disco verde’commissione tecnico-scientifica dell’Aifa. Dopo il via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), arriva anche la circolare delche recepisce le nuove indicazioni sulla possibilità di somministrare ilanti-diai soggettiai 65di età in buone condizioni di ...

