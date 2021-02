Covid | governo francese | ' peggioramento | faremo di tutto per evitare lockdown' **

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Parigi, 24 feb. (Adnkronos) - La situazione in Francia relativa alla diffusione del Covid-19 "si sta deteriorando" al punto da "richiedere misure rapide e forti" che saranno annunciate domani in conferenza stampa dal primo ministro Jean Castex. Lo ha dichiarato il portavoce del, Gabriel Attal, spiegando che ilintende fare il possibile "perun nuovonazionale". "Se oggi avessimo considerato necessario il confinamento, avremmo deciso il confinamento - ha detto Attal - Tutti i nostri sforzi devono continuare perdi dover decidere un nuovonazionale, ma senza alcuna certezza che ci riusciremo". Durante un briefing con la stampa, Attal - citato dal sito dell'emittente 'Bfmtv' - ha precisato che la situazione è ...

fattoquotidiano : MIRACOLO DRAGHI Sulle misure anti-Covid il governo Draghi agisce in piena continuità con quello di Giuseppe Conte.… - fattoquotidiano : Decreto Covid, il governo proroga lo stop alla mobilità fino al 27 marzo. La stretta: in zona rossa divieto di fare… - sole24ore : Emergenza #covid: il governo accelera sul nuovo decreto, oggi la nuova comunicazione del ministro #Speranza alla Ca… - Renato88228593 : certo adesso e più nociva dell'eroina overdose da marriyana allora siete tutti matti certo sé i dottori che dicono… - dalcais78 : RT @vocedelpatriota: Covid. Rauti (FdI): chiediamo a Draghi discontinuità con governo Conte -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid governo

Rai News

Londra, 24 feb 13:40 - Il vice capo consigliere medico delbritannico, Johnatan Van - Tam, ha confermato che il ridotto numero di vaccinazioni anti -...'Poiché ile le sue varianti continuano a gettare un'ombra sui sistemi sanitari e sull'... 'L'inaugurazione di undi larghe intese sotto la guida del primo ministro Mario Draghi aumenta la ...PARIGI, 24 FEB - La situazione dei contagi da coronavirus "sta peggiorando" in Francia ed "è molto preoccupante in una decina di dipartimenti": lo ha detto oggi, al termine del Consiglio dei ministri, ...Alla luce delle premesse formulate dal Comitato tecnico scientifico, sembra altamente probabile che il Presidente del Consiglio Mario Draghi possa optare per la linea della prudenza e del rigore anche ...