Covid: Fontana, 'produzione in Italia è direzione, non si può dipendere da estero' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) su Notizie.it.

RegLombardia : #LNews #pianovaccini Oggi, alle ore 13:00, conferenza stampa in diretta sulla pagina Facebook 'Lombardia Notizie O… - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'produzione in Italia è direzione, non si può dipendere da estero'... - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'oggi richiesta formale a Governo per avere più vaccini'... - Noiconsalvini : ?? Aggiornamento del 'Piano vaccinale anti-Covid' con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vice… - Vincenz90668603 : RT @Noiconsalvini: ?? Aggiornamento del 'Piano vaccinale anti-Covid' con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vicepresi… -