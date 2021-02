Covid: Fontana, ‘produzione in Italia è direzione, non si può dipendere da estero’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la produzione in loco di vaccini, so che domani il ministro Giorgetti incontrerà le aziende del settore farmaceutico. Mi sembra un’ottima iniziativa e che debba essere la direzione a cui ci dobbiamo rivolgere”. Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa. “Non possiamo dipendere solo dall’estero, dobbiamo essere in grado di avere una nostra produzione per far fronte alle emergenze”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la produzione in loco di vaccini, so che domani il ministro Giorgetti incontrerà le aziende del settore farmaceutico. Mi sembra un’ottima iniziativa e che debba essere laa cui ci dobbiamo rivolgere”. Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio, in conferenza stampa. “Non possiamosolo dall’estero, dobbiamo essere in grado di avere una nostra produzione per far fronte alle emergenze”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RegLombardia : #LNews #pianovaccini Oggi, alle ore 13:00, conferenza stampa in diretta sulla pagina Facebook 'Lombardia Notizie O… - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'produzione in Italia è direzione, non si può dipendere da estero'... - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'oggi richiesta formale a Governo per avere più vaccini'... - Noiconsalvini : ?? Aggiornamento del 'Piano vaccinale anti-Covid' con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vice… - Vincenz90668603 : RT @Noiconsalvini: ?? Aggiornamento del 'Piano vaccinale anti-Covid' con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la vicepresi… -