Covid e lockdown | il Pil di Milano crollato dell' 11% Peggior dato di sempre

Milano, 24 febbraio 2021 " Nel 2020 il Pil di Milano è crollato dell'11% . Un dato mai così negativo. Già quest'anno però, nel 2021, è previsto un rimbalzo del +5,3% . I dati sono contenuti in uno ...

