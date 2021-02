**Covid: da domani il comune di Cecina per nove giorni sarà zona rossa** (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Firenze, 24 feb. - (Adnkronos) - Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato oggi l'ordinanza n. 5 con la quale si dispongono provvedimenti restrittivi nel comune di Cecina, in provincia di Livorno. In pratica, dopo Chiusi (Si), è Cecina il secondo comune della Toscana a diventare zona rossa. Lo sarà per nove giorni, a partire da domani, dopo la pubblicazione dell'ordinanza sul Bollettino unico della Regione Toscana. Il provvedimento si è reso necessario per il principio di precauzione, e secondo le indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali. Si è quindi deciso di adottare provvedimenti limitativi degli spostamenti delle persone nonché la sospensione di alcune attività con sede nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Firenze, 24 feb. - (Adnkronos) - Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato oggi l'ordinanza n. 5 con la quale si dispongono provvedimenti restrittivi neldi, in provincia di Livorno. In pratica, dopo Chiusi (Si), èil secondodella Toscana a diventarerossa. Loper, a partire da, dopo la pubblicazione dell'ordinanza sul Bollettino unico della Regione Toscana. Il provvedimento si è reso necessario per il principio di precauzione, e secondo le indicazioni tecnico-scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali. Si è quindi deciso di adottare provvedimenti limitativi degli spostamenti delle persone nonché la sospensione di alcune attività con sede nel ...

