Covid, Capua su La7: “Numero morti è da brivido, è come se ci fosse un incidente aereo ogni giorno. Vaccino? Senza restrizioni non basta” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Il Numero delle vittime da Covid in Italia è da brivido e continueremo ad avere questi numeri finché non vaccineremo la popolazione più fragile. E’ come se ogni giorno ci fosse un un incidente aereo. In questo momento abbiamo un progetto molto ambizioso con l’Università Bicocca di Milano per studiare gli elementi che possono incidere sulla mortalità, analizzando pazienti di diversi ospedali del Nord Italia, della Svizzera e di Paesi simili al nostro”. Così, a “Dimartedì” (La7), Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, commenta il Numero delle vittime da Covid nel 2020 in Italia (726mila decessi, circa 90mila in più della media degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Ildelle vittime dain Italia è dae continueremo ad avere questi numeri finché non vaccineremo la popolazione più fragile. E’seciun un. In questo momento abbiamo un progetto molto ambizioso con l’Università Bicocca di Milano per studiare gli elementi che possono incidere sulla mortalità, analizzando pazienti di diversi ospedali del Nord Italia, della Svizzera e di Paesi simili al nostro”. Così, a “Dimartedì” (La7), Ilaria, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, commenta ildelle vittime danel 2020 in Italia (726mila decessi, circa 90mila in più della media degli ...

Adnkronos : #Variante #COVID19, #IlariaCapua: 'Numeri da brivido' - cschannel_news : Variante covid, Ilaria Capua: “Numeri da brivido” - SimoRussoNa83 : RT @fattoquotidiano: Covid, Capua su La7: “Numero morti è da brivido, è come se ci fosse un incidente aereo ogni giorno. Vaccino? Senza res… - fattoquotidiano : Covid, Capua su La7: “Numero morti è da brivido, è come se ci fosse un incidente aereo ogni giorno. Vaccino? Senza… - ZenatiDavide : Covid, Capua su La7: “Numero morti è da brivido, è come se ci fosse un incidente aereo ogni giorno. Vaccino? Senza… -