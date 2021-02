Covid, boom di casi a Brescia: ecco come è nata la “terza ondata” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alice Torri L’impennata di casi nel Bresciano ha convinto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a firmare un’ordinanza che istituisce una zona arancione “rafforzata” in tutta la provincia di Brescia e in alcuni comuni delle province di Bergamo e Cremona. Similmente, anche in Emilia-Romagna sono stati presi provvedimenti per 14 comuni. Ma come ha avuto origine quella che gli esperti hanno definito la “terza ondata”, generata probabilmente dalla diffusione della variante inglese di Covid-19? Il Corriere della Sera ha ripercorso la catena di contagi alla cui estremità c’è il comune di Castrezzato, paesino di poco più di 7mila abitanti, tra i più colpiti della provincia di Brescia. Covid, com’è ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alice Torri L’impendinelno ha convinto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a firmare un’ordinanza che istituisce una zona arancione “rafforzata” in tutta la provincia die in alcuni comuni delle province di Bergamo e Cremona. Similmente, anche in Emilia-Romagna sono stati presi provvedimenti per 14 comuni. Maha avuto origine quella che gli esperti hanno definito la “”, generata probabilmente dalla diffusione della variante inglese di-19? Il Corriere della Sera ha ripercorso la catena di contagi alla cui estremità c’è il comune di Castrezzato, paesino di poco più di 7mila abitanti, tra i più colpiti della provincia di, com’è ...

