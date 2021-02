Covid | bollettino ‘San Pio’ | cala numero ricoveri ma c’è un decesso

SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - Ilikepuglia : Covid, il bollettino del 24 febbraio: 991 casi positivi in Puglia - larampait : #Covid, bollettino #ASLCaserta (24/02): i dati comune per comune - Tele_Nicosia : Covid Basilicata, 169 contagi e nessun morto: bollettino 24 febbraio - MassimoChiaram7 : RT @Adnkronos: #Covid Friuli, 317 contagi e 10 morti: bollettino 24 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

il Resto del Carlino

Informativa del ministro della Salute al Senato sulle nuove misure anti -: 'Aumenta l'incidenza delle varianti, in particolare quella inglese. Prossimo Dpcm sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile'. Draghi lavora a un decreto e cerca la quadra tra aperture e rigore. Il ...Comunicando il, Luca Zaia ha commentato esternando la preoccupazione per la risalita dei ricoveri, che seguiva un trend negativo dall'inizio dell'anno. 'Quando i ricoveri tornano ad ...Il mantra “la scuola è sicura”, così fuorviante nella precedente stagione di governo, non viene neppure più accennato. In generale, resta irrisolta la questione dei docenti pendolari, esclusi dalla va ...Sono 317 i contagi da coronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino del 24 febbraio. Da ieri sono stati registrati altri 10 morti. I casi positivi sono stati rilevati su 5.912 tampon ...