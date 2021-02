Covid: Bertolaso, 'da domani 24mila dosi in pochi giorni zona Brescia-Bergamo' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) su Notizie.it.

fattoquotidiano : Covid, l’annuncio di Bertolaso: “A Brescia siamo di fronte alla terza ondata, incidenza doppia rispetto alle altre… - fanpage : Covid Lombardia, Bertolaso lancia l’allarme: “A Brescia è arrivata la terza ondata del contagio” - fisco24_info : Covid Lombardia, Fontana: 'Chiederemo a governo più vaccini': Il presidente della regione: per produzione 'non si p… - sandra_55ro : @RegLombardia Ci voleva #Bertolaso per dire questa ovvietà? Diciamo che in Lombardia non siete stati capaci di gest… - TV7Benevento : Covid: Bertolaso, 'da domani 24mila dosi in pochi giorni zona Brescia-Bergamo'... -