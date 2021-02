Covid: Bertolaso, ‘da domani 24mila dosi in pochi giorni zona Brescia-Bergamo’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) – Saranno circa 24mila in tutto le dosi di vaccini che saranno somministrate agli over 60 da domani in pochi giorni nei Comuni al confine tra Bergamo e Brescia scelti per questa prima fase del nuovo piano vaccinale in Lombardia. Lo ha spiegato Guido Bertolaso in conferenza stampa. “In quei centri – ha detto – ci saranno diciotto linee vaccinali in provincia di Bergamo e altrettante in provincia di Brescia. Arriveremo a una media di 2.000 e 2.500 cittadini vaccinati ogni giorno sia in provincia di Brescia che a Bergamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Adnkronos) – Saranno circain tutto ledi vaccini che saranno somministrate agli over 60 dainnei Comuni al confine tra Bergamo escelti per questa prima fase del nuovo piano vaccinale in Lombardia. Lo ha spiegato Guidoin conferenza stampa. “In quei centri – ha detto – ci saranno diciotto linee vaccinali in provincia di Bergamo e altrettante in provincia di. Arriveremo a una media di 2.000 e 2.500 cittadini vaccinati ogni giorno sia in provincia diche a Bergamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Covid, l’annuncio di Bertolaso: “A Brescia siamo di fronte alla terza ondata, incidenza doppia rispetto alle altre… - fanpage : Covid Lombardia, Bertolaso lancia l’allarme: “A Brescia è arrivata la terza ondata del contagio” - fisco24_info : Covid Lombardia, Fontana: 'Chiederemo a governo più vaccini': Il presidente della regione: per produzione 'non si p… - sandra_55ro : @RegLombardia Ci voleva #Bertolaso per dire questa ovvietà? Diciamo che in Lombardia non siete stati capaci di gest… - TV7Benevento : Covid: Bertolaso, 'da domani 24mila dosi in pochi giorni zona Brescia-Bergamo'... -