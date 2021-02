Covid: Bertolaso, ‘da domani 24mila dosi in pochi giorni zona Brescia-Bergamo’ (2) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Tra domani e venerdì mattina, stiamo ancora definendo i meccanismi per le adesioni, aggrediremo la fascia dai 60 agli 80 anni. Poi – dice Bertolaso – non ci fermeremo a vaccinare questi 16 Comuni tra Brescia e Bergamo. Da lì ci sposteremo verso il centro e altri Comuni, sulla base delle forniture di vaccino che arriveranno nelle prossime settimane, non possiamo vaccinare tutti i Comuni con la variante inglese”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Trae venerdì mattina, stiamo ancora definendo i meccanismi per le adesioni, aggrediremo la fascia dai 60 agli 80 anni. Poi – dice– non ci fermeremo a vaccinare questi 16 Comuni trae Bergamo. Da lì ci sposteremo verso il centro e altri Comuni, sulla base delle forniture di vaccino che arriveranno nelle prossime settimane, non possiamo vaccinare tutti i Comuni con la variante inglese”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

