(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 169 ida coronavirus in, secondo ildi oggi 24, su un totale di 1.386 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non è segnalato alcun decesso. Negli ultimi giorni si riscontra una tendenza all’incremento deiche neldi oggi riguarda soprattutto Potenza (30), Matera (25), Montescaglioso (20) e Policoro (19). I lucani guariti sono 62. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.579 (+103), di cui 3.492 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.848 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 357 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 87 (+3): al San Carlo di Potenza 26 nel reparto di ...

matteosalvinimi : Buon lavoro e un abbraccio a Massimo Zullino, da oggi vice coordinatore della Lega in Basilicata: lo aspettiamo al… - ScaranoVincenzo : Dati covid-19 in Basilicata: 165 residenti positivi con 6 casi a Viggiano - - lifestyleblogit : Covid Basilicata, 169 contagi e nessun morto: bollettino 24 febbraio - - Tele_Nicosia : Covid Basilicata, 169 contagi e nessun morto: bollettino 24 febbraio - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid Basilicata, 169 contagi e nessun morto: bollettino 24 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

Marche Sono 616 , di cui 266 in provincia di Ancona, i nuovi casi dinelle Marche . Nel ... Le altre regioni Insono stati rivelati 169 nuovi casi, i guariti sono 64.Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.579 (+103), di cui 3.492 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.848 le persone residenti inguarite dall'inizio ...La task force regionale comunica che ieri, 23 febbraio, sono stati processati 1.386 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 169 (e ...Il bollettino delle regioni sulla situazione Covid in Italia oggi, mercoledì 18 febbraio. Tutte le news e i dati sui contagi mentre l'indice Rt nazionale si avvia a superare 1 e si allunga la lista de ...