fanpage : Covid Lombardia, Bertolaso lancia l’allarme: “A Brescia è arrivata la terza ondata del contagio” - MediasetTgcom24 : Covid, allarme della Dia: seri rischi di infiltrazione mafiosa nel settore sanitario e nella green economy #Covid… - cali20192 : RT @MediasetTgcom24: Covid, allarme della Dia: seri rischi di infiltrazione mafiosa nel settore sanitario e nella green economy #Covid htt… - MaeyCat : RT @MediasetTgcom24: Covid, allarme della Dia: seri rischi di infiltrazione mafiosa nel settore sanitario e nella green economy #Covid htt… - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Covid, allarme della Dia: seri rischi di infiltrazione mafiosa nel settore sanitario e nella green economy #Covid htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme

TGCOM

La pandemia di- 19 rappresenta una 'grande opportunità' per le mafie . Lo snellimento delle procedure d'... E' l'della Dia , secondo cui è 'oltremodo probabile' che i clan tentino di ...... l'diffuso dalla propaganda di alcune parti politiche su una presunta nuova ondata di migranti illegali che andrebbe a sommarsi ai problemi creati dal- 19, si rivela ancora una volta ...Clicca e condividi l'articoloSi attendono per oggi le comunicazioni del Ministro Speranza sulle nuove misure per il contrasto della pandemia Il governo accelera sul nuovo Dpcm con le norme anti-contag ...Intanto torna a salire l’allarme per la soglia di occupazione di posti-letto: in terapia intensiva sale al 33% (+ 1, quando la soglia di sicurezza è 30) e negli altri reparti Covid al 46% (+2, ...