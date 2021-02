Covid | al Caffè Gambrinus di Napoli sfogliatelle solo da asporto | tornare ad aprire fino alle 22

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo storico Grandi, punto di riferimento della vita partenopea, ha riaperto da pochi giorni dopo una chiusura durata più di tre mesi ma da domenica, a causa della zona arancione, è costretto a fare servizioda. “Abbiamo riaperto da pochi giorni e non vogliamo più chiudere, ma converrebbe stare chiusi vista la situazione. Ora facciamol’”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Antonio Sergio, titolare del ‘salotto’ napoletano insieme al fratello Arturo e al nipote Massimiliano Rosati. “Quest’anno abbiamo perso l’80% degli incassi – lamenta il titolare – adesso sto utilizzando5 persone su 45 dipendenti” la maggior parte di questi stanno in cig. “Speriamo di ricominciare a lavorare fra una quindicina di ...

