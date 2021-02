Covid a scuola, i dati dell’Asl Napoli: 35 nuovi contagiati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I contagi da coronavirus all’interno delle scuole continuano ad aumentare. Secondo i dati riportati dall’Asl nelle ultime ore si sono registrati ulteriori 35 casi, di cui 27 studenti. Sono 35 i nuovi positivi al Covid19 nelle scuole della città di Napoli, di cui 27 studenti, 6 docenti e 2 del personale Ata. Lo si apprende dal bollettino quotidiano dell’Asl Napoli 1. I dati riportano un significativo rialzo nei contagi: dall’1 febbraio al 24 febbraio alle elementari c’è stato un aumento di positivi del 38,82%, alle medie del 47,24%, alle superiori del 23,42%. Nel distretto sanitario di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo ci sono tre studenti della scuola dell’infanzia positivi e tre studenti del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– I contagi da coronavirus all’interno delle scuole continuano ad aumentare. Secondo iriportati dall’Asl nelle ultime ore si sono registrati ulteriori 35 casi, di cui 27 studenti. Sono 35 ipositivi al19 nelle scuole della città di, di cui 27 studenti, 6 docenti e 2 del personale Ata. Lo si apprende dal bollettino quotidiano1. Iriportano un significativo rialzo nei contagi: dall’1 febbraio al 24 febbraio alle elementari c’è stato un aumento di positivi del 38,82%, alle medie del 47,24%, alle superiori del 23,42%. Nel distretto sanitario di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo ci sono tre studenti delladell’infanzia positivi e tre studenti del ...

repubblica : Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli… - TgLa7 : #Covid: caso di variante brasiliana, chiusa scuola a Roma. E' una scuola media, materna gia' chiusa per variante inglese - repubblica : ?? Covid, torna l'incubo scuola: ora a fare paura sono le varianti - dylettama : RT @repubblica: Vaccini, caos e assembramento nel punto anti-Covid dell'Asl a Torino: arriva la polizia: In via Gorizia saltati gli orari d… - lightmoon972 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid, alunno positivo a “variante inglese”: chiude scuola San Giorgio a Cremano -