Covid, a L'Aquila restrizioni in 5 Comuni e screening di massa

PESCARA – Misure restrittive in 5 Comuni dell'Aquilano e screening di massa per i loro abitanti da eseguire con l'utilizzo dei tamponi molecolari. È quanto deciso dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, con l'ordinanza numero 9, che fa scattare le misure previste dall'articolo 3 del Dpcm del 14 gennaio 2021 nei Comuni di Ateleta, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi a partire dal 25 febbraio e fino al 7 marzo.

