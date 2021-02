Covid a Brescia, l'Ordine dei Medici: 'Siamo stremati. Chiusure indispensabili' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 'indispensabili' le misure restrittive a Brescia secondo Ottavio di Stefano, presidente del consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brescia . 'Siamo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono '' le misure restrittive asecondo Ottavio di Stefano, presidente del consiglio direttivo dell'deiChirurghi e Odontoiatri della provincia di. '...

fattoquotidiano : Covid, l’annuncio di Bertolaso: “A Brescia siamo di fronte alla terza ondata, incidenza doppia rispetto alle altre… - petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - fanpage : Covid Lombardia, Bertolaso lancia l’allarme: “A Brescia è arrivata la terza ondata del contagio” - bisanzio21 : RT @noitre32: Non vorrei pensare male ma, Brescia é stata una delle prime cittá dove c´é stata una vaccinazione a tappeto. Ora é zona ara… - cesarebrogi1 : RT @repubblica: Brescia e la terza ondata del Covid, in piazza della Loggia l'ultimo 'pirlo' è amaro: 'Giusto chiudere ma così no': La citt… -