Covid, 16.424 nuovi casi su 340.247 tamponi e 318 decessi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) commenta Codogno, un anno dopo: inaugurato il memoriale per le vittime del Covid Ansa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 3 di 21 Ansa 4 di 21 Ansa 5 di 21 Ansa 6 di 21 Ansa 7 di 21 Ansa 8 di 21 Ansa 9 di 21 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) commenta Codogno, un anno dopo: inaugurato il memoriale per le vittime delAnsa 1 di 21 Ansa 2 di 21 Ansa 3 di 21 Ansa 4 di 21 Ansa 5 di 21 Ansa 6 di 21 Ansa 7 di 21 Ansa 8 di 21 Ansa 9 di 21 ...

Handwriting01 : Covid, 16.424 nuovi casi su 340.247 tamponi e 318 decessi - StreetNews24 : Effettuati 340.247 tamponi, il tasso di positività è al 4,8% - LaGazzettaWeb : Coronavirus Italia, 16.424 nuovi casi e 318 morti nelle ultime 24 ore - fainformazione : Covid al 24 febbraio 2021: in aumento il numero degli attualmente positivi, sarà 3ª ondata? In sensibile aumento i… - fainfocronaca : Covid al 24 febbraio 2021: in aumento il numero degli attualmente positivi, sarà 3ª ondata? In sensibile aumento i… -