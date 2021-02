(Di mercoledì 24 febbraio 2021)16.424 ida coronavirus in Italia oggi, 24 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieristati registrati altri 318che portano il totale delle vittime a 96.666 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Nelle ultime 24 orestati effettuati 340.247 tamponi, il tasso di positività è al 4,8%.11 in più i pazienti ricoverati nelle terapie intensive che portano il totale delle persone nelle rianimazioni a 2.157. Calano invece i ricoverati con sintomi che78 in meno e portano il totale dei pazienti nei reparti a 18.217. Andreoni: “E’didella seconda ondata” La Regione con più casi è ancora una volta la ...

Agenzia_Ansa : Covid, nuovo balzo dei positivi: sono 16.424, le vittime sono 318 #ANSA - italiaserait : Covid, situazione più o meno stabile con 16.424 nuovi contagi e 318 decessi. Ma incalzano le varianti - SecolodItalia1 : Covid: 16.424 contagi, 318 morti. L’infettivologo: “Sono settimane cruciali, siamo al colpo di coda”… - SignorAldo : RT @Agenzia_Ansa: Covid, nuovo balzo dei positivi: sono 16.424, le vittime sono 318 #ANSA - infoitinterno : Covid, positivi in aumento (16.424). 318 morti, tasso di positività al 4,8% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 424

Sono 16.i casi- 19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 340.247 tamponi totali (ieri 303.850) di cui 181.448 molecolari (ieri 143.228) e 158.799 test rapidi (ieri 160.622). Sale leggermente ......lo stato dell'epidemia da- 19 in Italia. Stando alla tabella sanitaria odierna, i casi di contagio complessivi dall'inizio dell'emergenza sono a 2.848.564 con un incremento di 16....Ore 17.43 - La situazione in Italia — Bollettino di oggi: 16.424 contagiati, 318 morti, 14.599 guariti, +11 terapie intensive, -78 ricoveri per un totale di 340.247 tamponi effettuati. Ore 13.47 - Qua ...Apre il nuovo centro vaccinazione anti Covid-19 La NUVOLA all'Eur a Roma. A inaugurarlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, alla presenza dell'assessore alla Sanita' Alessio D'Amato, ...