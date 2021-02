Così i renziani senza Renzi puntano su Bonaccini per 'riconquistare' il Pd (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In casa Pd c'è aria di grandi cambiamenti: Base Riformista e il partito dei sindaci sono partiti alla carica contro Nicola Zingaretti, 'protetto' da una base che ricorda a tutti che quando era Matteo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In casa Pd c'è aria di grandi cambiamenti: Base Riformista e il partito dei sindaci sono partiti alla carica contro Nicola Zingaretti, 'protetto' da una base che ricorda a tutti che quando era Matteo ...

huge1961 : RT @globalistIT: Cosa succede in casa Pd? #Bonaccini #Zingaretti - globalistIT : Cosa succede in casa Pd? #Bonaccini #Zingaretti - gibi_elle : @nzingaretti @carmelitadurso Già i renziani occulti ti stanno mettendo in croce. Sparane un'altra così e ti perdi p… - maurizioft : @sandraebasta @nzingaretti @carmelitadurso ... Sandra, per favore, lasci stare i renziani, sì rassegni, è così - ve10ve : RT @Ivanino16: @auanasghens @ve10ve @lageloni Ma così non ci riesce. Li stanno buttando fuori. La Toscana è in mano ai renziani. Il gruppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Così renziani Così i renziani senza Renzi puntano su Bonaccini per 'riconquistare' il Pd Lì si capirà se prevarrà la linea degli ex renziani di andare ad un congresso vero e proprio, con una conta sul segretario, o se ci si limiterà a fare il punto sulla linea politica.

Covid, ultime notizie. Fda conferma efficacia vaccino monodose J J. AstraZeneca: 'Entro marzo oltre 5 milioni di dosi in Italia' Così in una nota AstraZeneca risponde alle notizie su una possibile riduzione di dosi nel nostro ... Speranza contro Lega e renziani / 3. Il governatore Fontana insiste per riaprire: "Meglio 4 al ...

Crisi di governo, il tavolo di Fico sul programma va a rilento. Rosato: «Se continua così finiremo a notte... Corriere della Sera Lì si capirà se prevarrà la linea degli exdi andare ad un congresso vero e proprio, con una conta sul segretario, o se ci si limiterà a fare il punto sulla linea politica.in una nota AstraZeneca risponde alle notizie su una possibile riduzione di dosi nel nostro ... Speranza contro Lega e/ 3. Il governatore Fontana insiste per riaprire: "Meglio 4 al ...