"Così ho sconfitto il bullismo e ora lo spiego agli insegnanti" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI "Sulla lavagna c'era il mio nome accanto alla parola 'Gay': il professore si è limitato a girarla dall'altra parte, senza dire nulla. E ho capito che ero solo". Allora Fabrizio Venerdini aveva 15 anni, era sovrappeso e omosessuale, ma ancora non si accettava e un gruppetto di bulli lo scherniva ogni giorno nella scuola di Sassari che frequentava: un tormento che l'ha spinto ad abbandonare gli studi una volta diventato maggiorenne. Oggi, a 28 anni, ormai uscito da quella spirale di sofferenza, l'ex vittima spiega ai docenti come aiutare gli alunni bullizzati. "La scuola, la ricreazione e il viaggio in autobus erano diventati un incubo", racconta Venerdini all'AGI. Durante il primo anno di superiori gli insulti erano velati, mai diretti: "Bisbigliavano alle mie spalle 'frocio', durante la lezione e ho iniziato a capire che era riferito a me quando passavo tra i banchi per andare ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI "Sulla lavagna c'era il mio nome accanto alla parola 'Gay': il professore si è limitato a girarla dall'altra parte, senza dire nulla. E ho capito che ero solo". Allora Fabrizio Venerdini aveva 15 anni, era sovrappeso e omosessuale, ma ancora non si accettava e un gruppetto di bulli lo scherniva ogni giorno nella scuola di Sassari che frequentava: un tormento che l'ha spinto ad abbandonare gli studi una volta diventato maggiorenne. Oggi, a 28 anni, ormai uscito da quella spirale di sofferenza, l'ex vittima spiega ai docenti come aiutare gli alunni bullizzati. "La scuola, la ricreazione e il viaggio in autobus erano diventati un incubo", racconta Venerdini all'AGI. Durante il primo anno di superiori gli insulti erano velati, mai diretti: "Bisbigliavano alle mie spalle 'frocio', durante la lezione e ho iniziato a capire che era riferito a me quando passavo tra i banchi per andare ...

luvarras : RT @valfurla: 'Il covid non fa così molta paura qui in Congo perché l'età media è 17 anni. C'è ebola che sembrava sconfitto invece no, c'è… - ZawadiGianna : RT @valfurla: 'Il covid non fa così molta paura qui in Congo perché l'età media è 17 anni. C'è ebola che sembrava sconfitto invece no, c'è… - valfromrome : RT @valfurla: 'Il covid non fa così molta paura qui in Congo perché l'età media è 17 anni. C'è ebola che sembrava sconfitto invece no, c'è… - jen_just_g : RT @valfurla: 'Il covid non fa così molta paura qui in Congo perché l'età media è 17 anni. C'è ebola che sembrava sconfitto invece no, c'è… - maledettrenord : RT @valfurla: 'Il covid non fa così molta paura qui in Congo perché l'età media è 17 anni. C'è ebola che sembrava sconfitto invece no, c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : Così sconfitto Il ricordo di Fausto | FormulaPassion.it Sconfitto dal Covid, quando sembrava persino poterne uscire vincente, ha mancato l'ultimo traguardo. Fausto Gresini si raccontava così a dicembre scorso, poco prima che gli venisse quella strana ...

A 90 anni mastro Tonino sconfigge il Covid: l'artigiano di Pretoro torna ad emozionare E così, dopo un mese, il 16 febbraio scorso, è arrivato l'esito dell'ultimo tampone: 'negativo'. Un'... importante capitolo: 'il Geppetto d'Abruzzo tanto amato in tutto il mondo ha sconfitto anche il ...

Consultazioni, Fico convoca per domani un tavolo tecnico: «Partiti disponibili al confronto» Il Sole 24 ORE dal Covid, quando sembrava persino poterne uscire vincente, ha mancato l'ultimo traguardo. Fausto Gresini si raccontavaa dicembre scorso, poco prima che gli venisse quella strana ..., dopo un mese, il 16 febbraio scorso, è arrivato l'esito dell'ultimo tampone: 'negativo'. Un'... importante capitolo: 'il Geppetto d'Abruzzo tanto amato in tutto il mondo haanche il ...