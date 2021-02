Cosa lega Italia e Bulgaria. Il colloquio tra ministri della Difesa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Tra Italia e Bulgaria esiste da tempo una cooperazione bilaterale estremamente efficace che intendiamo intensificare, confermando la volontà di proseguire il percorso virtuoso di collaborazione operativa e industriale tra le nostre Forze armate”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso dell’incontro in videoconferenza con il vice Primo ministro per l’ordine pubblico e la sicurezza nonché ministro della Difesa della Bulgaria, Krasimir Karakachanov. LA Difesa EUROPEA In agenda la Difesa europea, che sarà al centro venerdì del Consiglio europeo. Guerini ha ringraziato il collega bulgaro per il sostegno fornito al nostro Paese nell’ambito delle attività connesse allo Strategic Compass, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Traesiste da tempo una cooperazione bilaterale estremamente efficace che intendiamo intensificare, confermando la volontà di proseguire il percorso virtuoso di collaborazione operativa e industriale tra le nostre Forze armate”. Così il ministro, Lorenzo Guerini, nel corso dell’incontro in videoconferenza con il vice Primo ministro per l’ordine pubblico e la sicurezza nonché ministro, Krasimir Karakachanov. LAEUROPEA In agenda laeuropea, che sarà al centro venerdì del Consiglio europeo. Guerini ha ringraziato il colbulgaro per il sostegno fornito al nostro Paese nell’ambito delle attività connesse allo Strategic Compass, ...

AnnalisaChirico : 'Sono stato un ultrà del governo #Draghi e sono contento dell'apertura di #Salvini che ha investito su credibilità… - sfnlcd : .@AzzurraBarbuto su @Libero_official ci ricorda quando il signor #Gozzini fu rimosso da assessore per questi comme… - Davide72 : @gattotattoo @matteosalvinimi Un partito come la Lega che per ora ha il 23% nei sondaggi si fa mettere in ginocchi… - retismagister : Al carneade #SandroVeronesi, che definisce #LuciaBorgonzoni: 'Un rospo da ingoiare” e si chiede “Cosa c'entra la Le… - Linetto4 : Il toscano sandro veronesi insulta la Borgonzoni: un rospo da ingoiare. Cosa c'entra la Lega con la cultura? Come s… -