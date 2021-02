Corruzione | 18 misure cautelari | ai domiciliari funzionari Sma Campania

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) NAPOLI – Sono 18 le misure cautelari eseguite oggi su disposizione del gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale procura, nei confronti di soggetti indagati, a vario titolo, per corruzione, inquinamento ambientale, riciclaggio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Dalle indagini emergono condotte che riguardano numerose e complesse vicende sulla gestione dei fanghi residui dei depuratori e da alcune delle intercettazioni riportate nell’ordinanza che ha disposto le misure risulta come spesso, soprattutto a Napoli Est, i fanghi siano stati smaltiti direttamente in mare.