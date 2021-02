Coronavirus | ultime notizie Oggi Speranza riferisce sulle nuove misure anti-Covid LIVE

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Draghi lavora a un decreto e cerca la quadra tra aperture e rigore. Il Cts raccomanda prudenza: si teme una terza ondata, soprattutto in Lombardia. In Ue rischio di un nuovo taglio di dosi da parte di AstraZeneca

Spread the love A fronte di 35.149 tamponi effettuati, sono 2.480 i nuovi positivi (7%). I guariti/dimessi sono 1.091. I dati di oggi: " i tamponi effettuati: 35.149 (di cui 22.540 molecolari e 12.609 ......83 - Marzo 2020 Oggi ancora più attuali - dopo la catastrofe mondiale del, queste ... non si pongono a noi come queste, cioè come ineluttabile necessità, ma essendo giudizi della ...La pandemia, il clima e la Cina sono stati tra gli argomenti del primo incontro bilaterale (in videoconferenza) tra Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, e Justin Trudeau, primo ministro del Canada ...Ai tempi del coronavirus accade che le Terme dei Papi si trasformano in sponsor di una ricerca che ha analizzato le caratteristiche dell’aria che si respira all’interno della ...