Coronavirus Toscana: 857 nuovi casi su 21.198 test, tasso positivi 4,04% (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione, su Fb.Il dato dei nuovi casi è lievemente più alto di ieri (erano 824), con un numero di test anch'esso più elevato (erano 19.725) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione, su Fb.Il dato deiè lievemente più alto di ieri (erano 824), con un numero dianch'esso più elevato (erano 19.725) L'articolo proviene da Firenze Post.

repubblica : Coronavirus, varianti inglese e brasiliana: mini zone rosse in Toscana, la prima è Cecina: Venerdì ne saranno decis… - FirenzePost : Coronavirus Toscana: 857 nuovi casi su 21.198 test, tasso positivi 4,04% - infoitinterno : Coronavirus, le anticipazioni: 857 nuovi casi in Toscana - - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: #Coronavirus ancora alti i contagi in Toscana: l'ultimo bollettino regionale fa registrare 857 nuovi casi su oltre 21.00… - CorrierediSiena : #siena #coronavirus #vaccino #pfizer Mancano le siringhe -