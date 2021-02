Coronavirus, Speranza al Senato: «No all’abbassamento delle misure di contrasto, sì a un portavoce per il Cts» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova. Ringrazio il presidente Mattarella. Il premier Draghi ha detto che l’unità non è un’opzione ma un dovere. Ho sempre auspicato un’unità nazionale contro l’emergenza. Non c’è strada diversa da unità. Solo uniti si sconfigge il Covid». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da Coronavirus. Il ministro Speranza ha altresì preannunciato che il nuovo Dpcm entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile. Le ordinanze territoriali, invece, entreranno in vigore d’ora in poi a partire dal lunedì e non più ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova. Ringrazio il presidente Mattarella. Il premier Draghi ha detto che l’unità non è un’opzione ma un dovere. Ho sempre auspicato un’unità nazionale contro l’emergenza. Non c’è strada diversa da unità. Solo uniti si sconfigge il Covid». Così il ministro della Salute, Roberto, durante la comunicazione alsulle nuoveper ildella pandemia da. Il ministroha altresì preannunciato che il nuovo Dpcm entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile. Le ordinanze territoriali, invece, entreranno in vigore d’ora in poi a partire dal lunedì e non più ...

