Coronavirus | Speranza al Senato | «No all’abbassamento delle misure di contrasto Dpcm valido fino a Pasqua»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova. Ringrazio il presidente Mattarella. Il premier Draghi ha detto che l’unità non è un’opzione ma un dovere. Ho sempre auspicato un’unità nazionale contro l’emergenza. Non c’è strada diversa da unità. Solo uniti si sconfigge il Covid». Così il ministro della Salute, Roberto, durante la comunicazione alsulle nuoveper ildella pandemia da. Il ministroha altresì preannunciato che il nuovoentrerà in vigore dal prossimo 6 marzo e saràal 6 aprile, data che include siache ...

ha ribadito che è necessario e fondamentale in questa fase mantenere un approccio di grande prudenza. 'Con questo livello di incidenza di casi abbiamo cinque regioni con terapia intensiva ...Il lockdown già in corso, ha spiegato, "ha avuto effetti sul numeri dei contagi dae ... Leggi anche Nuovo Dpcm 6 marzo,: "Non si possono allentare misure" Come spiegato dal ...Speranza: "Non ci sono oggi le condizioni per allentare le misure" ma "vediamo la luce in fondo al tunnel" I VIDEO ...«I dati, come sempre, sono più chiari e precisi delle parole. In Europa ci avviciniamo alla soglia di un contagiato ogni 10 abitanti e siamo a un deceduto ogni 530 abitanti.