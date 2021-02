Coronavirus Sicilia, bollettino del 24 febbraio 2021: 542 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 542 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 26.440 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 24 febbraio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale al 2%, restando però il secondo più basso d’Italia dopo la provincia autonoma di Bolzano. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 27.690, dato ancora in discesa. Sono 26.744 le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 22, che portano il totale a 4.061 dall’inizio della pandemia nell’Isola.Di seguito la situazione delle più importanti città dell'isola237 Palermo, 102 Catania, 54 ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 542 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 26.440 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 24. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale al 2%, restando però il secondo più basso d’Italia dopo la provincia autonoma di Bolzano. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 27.690, dato ancora in discesa. Sono 26.744 le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 22, che portano il totale a 4.061 dall’inizio della pandemia nell’Isola.Di seguito ladelle più importanti città dell'isola237, 102 Catania, 54 ...

