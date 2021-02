Coronavirus, raddoppiano i contagi in provincia di Latina ma con 144 guariti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) raddoppiano i casi di covid nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Dopo i 62 contagi di ieri, 23 febbraio, il bollettino della Asl ne segnala oggi 125 , un dato che porta i positivi del mese di ... Leggi su latinatoday (Di mercoledì 24 febbraio 2021)i casi di covid nelle ultime 24 ore indi. Dopo i 62di ieri, 23 febbraio, il bollettino della Asl ne segnala oggi 125 , un dato che porta i positivi del mese di ...

ilGiunco : Coronavirus in Toscana, nuovi casi sotto quota 900: sono 824. E i test quasi raddoppiano - infoitinterno : Coronavirus in Veneto, Zaia: nel weekend raddoppiano i tamponi positivi - MattiaGallo17 : RT @lucarango88: Raddoppiano i contagi in 24h. ??#Veneto #Covid_19 #18febbraio Casi +1.042 (+550) Tot. 323.888 (+0,32%) Tamponi +11.562 (-… - folucar : RT @lucarango88: Raddoppiano i contagi in 24h. ??#Veneto #Covid_19 #18febbraio Casi +1.042 (+550) Tot. 323.888 (+0,32%) Tamponi +11.562 (-… - IlTirrenoPrato : In ventiquatt'ore si passa da 41 a 83 nuovi casi di Covid -