Coronavirus oggi | le notizie Molise chiede esercito Speranza | rischio da varianti LIVE

Informativa del ministro della Salute al Senato sulle nuove misure anti-Covid: "Aumenta l'incidenza delle varianti, in particolare quella inglese. Prossimo Dpcm sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile". Draghi lavora a un decreto e cerca la quadra tra aperture e rigore. Il Cts raccomanda prudenza: si teme una terza ondata, soprattutto in Lombardia. Catena (ospedale Sacco) a Sky TG24: "Da ricoveri dati preoccupanti"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Palermo, Musumeci inaugura primo Centro vaccini Covid in Sicilia ...il presidente della Regione Nello Musumeci - la Sicilia registrava il primo contagio da Coronavirus:... Però oggi possiamo dire che dal punto di vista logistico e organizzativo siamo pronti, l'Isola è ...

Coronavirus: in Toscana 857 nuovi casi, età media 45 anni. 17 decessi Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 151.413 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi ... Oggi sono stati eseguiti 13.192 tamponi molecolari e 8.006 tamponi antigenici rapidi , di questi ...

Coronavirus oggi. Vaccini, AstraZeneca dimezza le dosi. Ue: discussioni ancora in corso Il Sole 24 ORE Coronavirus, variante inglese: a Cecina da domani "mini zona rossa" "Sentite la Regione e l'azienda sanitaria, abbiamo concordato il passaggio di Cecina a zona rossa per almeno una settimana". Lo ha scritto ieri su Fb il sindaco del comune del Livornese, Samuele Lippi ...

Il Giornale Radio del mattino, mercoledì 24 febbraio “Ho sentito il presidente Fontana che mi ha informato che il Cts farà le sue valutazioni a breve”, spiega il primo cittadino. Certo è, precisa Del Bono, che “da questa situazione usciamo solo con una ...

