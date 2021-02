Coronavirus oggi, le notizie. Bollettino: 16.424 casi su 340.247 tamponi, 318 morti. LIVE (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è al 4,8%. Salgono le terapie intensive (+11), scendono i ricoveri ordinari (-78). Speranza: "Aumenta l'incidenza delle varianti, in particolare quella inglese. Prossimo Dpcm sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile". Draghi lavora a un decreto e cerca la quadra tra aperture e rigore. Il Cts raccomanda prudenza: si teme una terza ondata, soprattutto in Lombardia. Catena (ospedale Sacco) a Sky TG24: "Da ricoveri dati preoccupanti". Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-è al 4,8%. Salgono le terapie intensive (+11), scendono i ricoveri ordinari (-78). Speranza: "Aumenta l'incidenza delle varianti, in particolare quella inglese. Prossimo Dpcm sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile". Draghi lavora a un decreto e cerca la quadra tra aperture e rigore. Il Cts raccomanda prudenza: si teme una terza ondata, soprattutto in Lombardia. Catena (ospedale Sacco) a Sky TG24: "Da ricoveri dati preoccupanti".

SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 febbraio: 16.424 nuovi casi e 318 morti - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - Berlusconi_PE : RT @Sandra_Savino: 'Il #centrodestra è fatto da forze politiche unite da un progetto di buon governo per l'#Italia'. E poi giustizia, #coro… - IlMattinale : RT @Sandra_Savino: 'Il #centrodestra è fatto da forze politiche unite da un progetto di buon governo per l'#Italia'. E poi giustizia, #coro… -