Coronavirus, nuovo picco nelle Marche: 616 positivi, non erano così tanti da inizio gennaio/ Il contagio nelle regioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , nuovo picco dei positivi segnalati oggi, mercoledì 24 febbraio, dal Gores nelle Marche : sono ben 616. Non erano così tanto dal 9 gennaio (987) . Resta alto il ...

