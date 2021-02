Coronavirus, notizie. Bollettino del 24 febbraio: 16.424 casi, 340.247 tamponi, 318 morti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è al 4,8%. Salgono le terapie intensive (+11), scendono i ricoveri ordinari (-78). Speranza: "Aumenta l'incidenza delle varianti, in particolare quella inglese. Prossimo Dpcm sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile". Draghi lavora a un decreto e cerca la quadra tra aperture e rigore. Il Cts raccomanda prudenza: si teme una terza ondata, soprattutto in Lombardia. Catena (ospedale Sacco) a Sky TG24: "Da ricoveri dati preoccupanti". Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-è al 4,8%. Salgono le terapie intensive (+11), scendono i ricoveri ordinari (-78). Speranza: "Aumenta l'incidenza delle varianti, in particolare quella inglese. Prossimo Dpcm sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile". Draghi lavora a un decreto e cerca la quadra tra aperture e rigore. Il Cts raccomanda prudenza: si teme una terza ondata, soprattutto in Lombardia. Catena (ospedale Sacco) a Sky TG24: "Da ricoveri dati preoccupanti".

Corriere : In Lombardia nuovo boom di contagi a Brescia: 900 in 24 ore - fanpage : Infettivologo Andreoni: “Il virus circola in maniera incontrollata e si stanno diffondendo le varianti” - regionetoscana : #covid19 Dati #Toscana #24febbraio ?? 857 nuovi casi ?? 21.198 tamponi ?? 1.005 ricoverati (+22 da ieri) ?? 163 ter… - ciaktelesud : SICILIA: NUOVE DATE PER LE PRENOTAZIONI VACCINI ANTI CORONAVIRUS OVER 80 #Notizie - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #24febbraio @CentroAstalli Migranti dalla #Libia in un porto sicuro #Svizzera @iamCARITAS #Covid_19 Allarme povertà. Pr… -