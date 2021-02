Coronavirus, Musumeci e i vaccini in Sicilia: “Somministrate 300mila dosi, ecco il nostro obiettivo” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Finora abbiamo somministrato vaccini a 300mila Siciliani e la salvezza sta soltanto nella possibilità di immunizzare la stragrande maggioranza dei nostri concittadini, almeno l'80%. Queste le parole del presidente della Regione, Nello Musumeci, che questa mattina ha inaugurato, il primo hub vaccinale, presso il padiglione 20 della "Fiera del Mediterraneo". Presenti i massimi esponenti dell'assessorato regionale e della salute - tra gli altri - il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, l'assessore regionale della salute Ruggero Razza, il commissario all'emergenza Covid-19 a Palermo Renato Costa, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e il commissario straordinario Asp Palermo Daniela Faraoni . Di seguito l'intervento del governatore della Regione Sicilia."Siamo fra le prime regioni in Italia ad aver ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Finora abbiamo somministratoni e la salvezza sta soltanto nella possibilità di immunizzare la stragrande maggioranza dei nostri concittadini, almeno l'80%. Queste le parole del presidente della Regione, Nello, che questa mattina ha inaugurato, il primo hub vaccinale, presso il padiglione 20 della "Fiera del Mediterraneo". Presenti i massimi esponenti dell'assessorato regionale e della salute - tra gli altri - il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, l'assessore regionale della salute Ruggero Razza, il commissario all'emergenza Covid-19 a Palermo Renato Costa, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e il commissario straordinario Asp Palermo Daniela Faraoni . Di seguito l'intervento del governatore della Regione."Siamo fra le prime regioni in Italia ad aver ...

