Coronavirus, l’Oms: in una settimana decessi calati del 20% a livello globale. Singapore apre al passaporto vaccinale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) OMS La sede dell’Organizzazione mondiale della sanità.Contagi in calo dell’11% Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), i decessi per complicazioni legate al Coronavirus sono diminuiti a livello globale del 20% nell’ultima settimana. Si tratta della terza settimana consecutiva in cui viene registrato un calo rispetto alla precedente. Per quanto riguarda i casi di contagio da Covid-19, risultano in calo per la sesta settimana consecutiva. In una dichiarazione, l’Oms ha detto: Il numero di nuovi casi globali segnalati continua a scendere per la sesta settimana consecutiva, con 2,4 milioni di nuovi casi la scorsa settimana, un calo dell’11% rispetto alla settimana precedente.Anche ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 febbraio 2021) OMS La sede dell’Organizzazione mondiale della sanità.Contagi in calo dell’11% Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), iper complicazioni legate alsono diminuiti adel 20% nell’ultima. Si tratta della terzaconsecutiva in cui viene registrato un calo rispetto alla precedente. Per quanto riguarda i casi di contagio da Covid-19, risultano in calo per la sestaconsecutiva. In una dichiarazione,ha detto: Il numero di nuovi casi globali segnalati continua a scendere per la sestaconsecutiva, con 2,4 milioni di nuovi casi la scorsa, un calo dell’11% rispetto allaprecedente.Anche ...

saponetta15 : RT @Libero_official: Autovalutazione del livello di rischio #Covid falsificata? Secondo il 'The Guardian', sì: 'L'Italia ha mentito', l'inc… - PaolaSimonin : RT @Libero_official: Autovalutazione del livello di rischio #Covid falsificata? Secondo il 'The Guardian', sì: 'L'Italia ha mentito', l'inc… - YRetlaw : RT @Libero_official: Autovalutazione del livello di rischio #Covid falsificata? Secondo il 'The Guardian', sì: 'L'Italia ha mentito', l'inc… - atestaltasempre : RT @claudio_2022: Coronvirus, l'inchiesta del Guardian sull'Italia: 'Ha mentito all'Oms', nel mirino Speranza. Il report alla procura di… - Juventa55317671 : RT @Libero_official: Autovalutazione del livello di rischio #Covid falsificata? Secondo il 'The Guardian', sì: 'L'Italia ha mentito', l'inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms L’Oms: «Il Covid ha origine animale non viene dal laboratorio di Wuhan» Corriere della Sera