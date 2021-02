Coronavirus, la Puglia rende obbligatoria la vaccinazione per il persona medico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Consiglio regionale pugliese ha reso obbligatorio il vaccino anti Covid per gli operatori sanitari, al fine di prevenire la diffusione del virus. Covid, la Puglia dispone l’obbligo del vaccino per gli operatori sanitari su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Consiglio regionale pugliese ha reso obbligatorio il vaccino anti Covid per gli operatori sanitari, al fine di prevenire la diffusione del virus. Covid, ladispone l’obbligo del vaccino per gli operatori sanitari su Notizie.it.

