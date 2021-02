Coronavirus in Toscana: 17 decessi, oggi 24 febbraio. E 857 contagi. Vaccinazioni a quota 295mila (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 17 i morti da Coronavirus di oggi, 24 febbraio, in Toscana. Si trattadi 11 uomini e 7 donne con età media di 80 anni. Ancora alto il numero dei nuovi positivi: 857 (832 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico). L'età media dei 857 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 17 i morti dadi, 24, in. Si trattadi 11 uomini e 7 donne con età media di 80 anni. Ancora alto il numero dei nuovi positivi: 857 (832 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico). L'età media dei 857 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

repubblica : Coronavirus, varianti inglese e brasiliana: mini zone rosse in Toscana, la prima è Cecina: Venerdì ne saranno decis… - agenziaimpress : #Coronavirus. Sono 857 i nuovi positivi in #Toscana, ricoverati oltre quota mille - ilsitodifirenze : Coronavirus: in Toscana 857 nuovi positivi, 556 guarigioni e 17 decessi - rep_firenze : Coronavirus in Toscana: 857 nuovi contagi e 17 decessi, tasso di positività al 4,04% [aggiornamento delle 13:26] - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 17 decessi, oggi 24 febbraio. E 857 contagi. Vaccinazioni a quota 295mila -