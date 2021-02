Coronavirus: in leggero aumento i casi accertati, balzo di positivi a Brescia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 16.424 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 340.247 tamponi totali (ieri 303.850) di cui 181.448 molecolari (ieri 143.228) e 158.799 test rapidi (ieri 160.622). Sale leggermente il rapporto positivi/tamponi a 4,82% (ieri 4,38%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 2.848.564. Sono 318 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 96.666 morti da inizio pandemia. In leggero aumento il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 11 in più, 2.157 totali), mentre cala quello degli ospedalizzati con sintomi, 78 in meno rispetto a ieri (sono 18.217 in totale). La Regione con più nuovi casi è la Lombardia (3.310) seguita da Campania (2.185), ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 16.424 iCovid-19nelle ultime 24 ore in Italia con 340.247 tamponi totali (ieri 303.850) di cui 181.448 molecolari (ieri 143.228) e 158.799 test rapidi (ieri 160.622). Sale leggermente il rapporto/tamponi a 4,82% (ieri 4,38%). Il Ministero della Salute riporta che icomplessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 2.848.564. Sono 318 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 96.666 morti da inizio pandemia. Inil numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 11 in più, 2.157 totali), mentre cala quello degli ospedalizzati con sintomi, 78 in meno rispetto a ieri (sono 18.217 in totale). La Regione con più nuoviè la Lombardia (3.310) seguita da Campania (2.185), ...

