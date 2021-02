Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 febbraio Il bollettino del 24 febbraio conta 16.424 nuovi casi di Coronavirus e 318 decessi. I nuovi casi sono più di quelli registrati nel corso della giornata precedente, mentre i decessi sono leggermente meno (il 23 febbraio erano 356). Per quanto riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 36.397 in più rispetto a quelli analizzati ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 24 febbraio Ildel 24 febbraio conta 16.424 nuovi casi die 318 decessi. I nuovi casi sono più di quelli registrati nel corso della giornata precedente, mentre i decessi sono leggermente meno (il 23 febbraio erano 356). Per quanto riguarda i tamponi, nelle24 ore ne sono stati processati 36.397 in più rispetto a quelli analizzati ...

sole24ore : Coronavirus, svolta vaccini: il governo chiama l’industria per produrre in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 febbraio: 16.424 nuovi casi e 318 morti - Corriere : Così si muove l’epidemia in Italia: tutti i dati regione per regione - giornaleradiofm : Covid,nuovo balzo positivi con oltre 340 mila test,318 morti: (ANSA) - ROMA, 24 FEB - Nuovo balzo dei test risultat… - Ultron65 : RT @Emergenza24: [24.02-18:10] #Italia ANDAMENTO CASI #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazioni ed aggiornamen… -