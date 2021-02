Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 febbraio: tasso di positività al 4,8% (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, registrano 16.424 casi e 318 vittime. Sale il numero dei nuovi positivi giornalieri, ma scendono anche se di poco i decessi. tasso di positività al 4,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 389.433 con un incremento di 1.485 casi. 197 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.599 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Ancora alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ma rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.217 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia Romagna e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, mercoledì 242021, registrano 16.424 casi e 318 vittime. Sale il numero dei nuovi positivi giornalieri, ma scendono anche se di poco i decessi.dial 4,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 389.433 con un incremento di 1.485 casi. 197 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.599 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Ancora alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ma rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.217 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da Emilia Romagna e ...

sole24ore : Coronavirus, svolta vaccini: il governo chiama l’industria per produrre in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 febbraio: 16.424 nuovi casi e 318 morti - Corriere : Così si muove l’epidemia in Italia: tutti i dati regione per regione - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, ILARIA CAPUA: E' COME SE IN ITALIA AVESSIMO UN INCIDENTE AEREO AL GIORNO... - enbifa : RT @vaccinaItalia: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, ripartizione giornaliera delle somministrazioni fra prime dosi e seconde dosi. Aggiorn… -