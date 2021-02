Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 febbraio: 16.424 nuovi casi, i morti sono 318 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) sono 16.424 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 13.314), a fronte di 340.247 tamponi giornalieri effettuati (ieri 303.850), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,8% (ieri 4,38%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 24 febbraio sulla situazione Coronavirus in Italia. Le vittime sono 318 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 2.157 (+11), con 178 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021)16.424 icontagi di Covid-19 in(ieri 13.314), a fronte di 340.247 tamponi giornalieri effettuati (ieri 303.850), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,8% (ieri 4,38%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 24sulla situazionein. Le vittime318 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 2.157 (+11), con 178ingressi nelle ultime 24 ore (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

